FASANO- Con il pareggio in gara 2 e grazie alla vittoria dell’andata la Pallamano Conversano si laurea Campione d’Italia per la settima volta nella sua storia. Al PalaZizzi finisce 28-28 dopo una gara condotta per gran parte di Fasano. Un pari che basta alla squadra di Tarafino per bissare il titolo della passata stagione e far partire la festa in città.