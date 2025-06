Pallamano: Alessandro Tarafino nuovo ct dell’Italia Under 18

La Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH) ha ufficializzato la nomina di Alessandro Tarafino alla guida della Nazionale Italiana Under 18 maschile di pallamano. L’annuncio è stato dato al termine del Consiglio Federale svoltosi il 29 maggio 2025.

Tarafino, alla sua dodicesima stagione consecutiva sulla panchina della Pallamano Conversano, assumerà ora il prestigioso incarico federale, affiancato da Nando Nocelli in qualità di vice allenatore, Lorenzo Martelli come preparatore dei portieri e Patrizio Pacifico come preparatore atletico. Lo staff tecnico lavorerà sotto la supervisione del direttore tecnico della Nazionale, Bob Hanning.

La nomina rappresenta un importante riconoscimento per il percorso tecnico e umano di Tarafino, che in questi anni ha contribuito in modo determinante ai successi della società conversanese, distinguendosi per professionalità, competenza e passione.

Grande la soddisfazione espressa dall’ambiente sportivo di Conversano, che saluta con orgoglio questa nuova opportunità per il proprio tecnico. La fiducia è che Tarafino saprà trasferire in azzurro lo stesso entusiasmo e la stessa visione già mostrata alla guida della società pugliese, favorendo la crescita e lo sviluppo dei giovani talenti della pallamano italiana.

La società ha voluto esprimere al proprio tecnico i migliori auguri per questa nuova sfida, certa che saprà onorare con successo il doppio incarico, portando prestigio sia alla Pallamano Conversano che al movimento pallamanistico nazionale.

