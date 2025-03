Pallamano A2/F, Conversano: ultima di regular season con la testa ai playoff

La regular season è agli sgoccioli per le ragazze della Pallamano Conversano, guidate da coach Esteban Alonso, che alle 11.00 di domenica 30 marzo affronteranno in trasferta l’Halikada Gattopardo al Palatenda Placido Rizzotto di Palma di Montechiaro (AG), per l’ultima giornata del girone C di Serie A2 femminile.

Avversarie fanalino di coda

Il confronto sulla carta appare agevole per le pugliesi: le siciliane chiudono il girone a 0 punti, mentre Conversano arriva carico dopo la convincente vittoria sul Mattroina e punta a prepararsi al meglio in vista dei playoff che metteranno in palio l’accesso alla Final Six promozione.

Caccioppoli: “Ora tutte protagoniste”

Nonostante l’apparente differenza di valori, la squadra biancoverde non abbassa la guardia. Lo conferma la veterana Carmen Caccioppoli: “Siamo entusiaste e consapevoli dei progressi fatti insieme finora. Queste gare servono anche a dare spazio a tutte per entrare nel gioco. Ci stiamo allenando con intensità, curando l’aspetto fisico e assimilando sempre più combinazioni in vista del rush finale”.

Massima attenzione dunque, per chiudere al meglio una stagione regolare ricca di soddisfazioni e lanciarsi con fiducia verso l’obiettivo promozione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author