Pallamano A2/F: Conversano-Trapani, sfida decisiva per i playoff

Dopo 20 giorni di pausa, la squadra femminile della Pallamano Conversano torna in campo per una sfida cruciale nella corsa ai playoff. Domenica 9 marzo alle ore 11, al Pala San Giacomo, le ragazze di Coach Alonso affronteranno il Trapani, in un match che potrebbe rimescolare le gerarchie in classifica.

Occasione da non perdere

All’andata le siciliane si imposero di misura, lasciando un forte amaro in bocca alle pugliesi, che ora cercano riscatto e sorpasso. Con soli due punti di distanza tra le due squadre, una vittoria proietterebbe Conversano in piena zona playoff, alimentando il sogno promozione.

“La squadra sta bene – ha dichiarato Coach Alonso – e sappiamo che ci aspetta una grande partita. Il Trapani è giovane e ben allenato, ma noi dobbiamo far valere la nostra esperienza e il fattore campo. Chiediamo ai nostri tifosi di sostenerci come sempre, perché la loro spinta può fare la differenza”.

Le ragazze biancoverdi, reduci da un intenso periodo di allenamenti e dall’esperienza alla Final Eight di Coppa Italia a Riccione, sono pronte a dare il massimo. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook Pallamano Conversano.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author