Pallamano A2/F, Conversano torma al lavoro con un roster rinnovato

È ufficialmente iniziata al Centro Sportivo Crescamus la preparazione della Pallamano Conversano femminile in vista della stagione 2025-2026 di Serie A2. Alla guida della squadra c’è il confermato coach Esteban Alonso, pronto a proseguire il percorso avviato lo scorso anno.
Il roster, rinnovato e con un profilo molto giovane, riparte dopo gli addii di Nardomarino, Guglielmi e Candela. Al gruppo si uniranno diverse ragazze provenienti dal vivaio, reduci dal titolo italiano Under 16 e dal secondo posto nazionale dell’Under 18.
Il Conversano affronta la nuova stagione con entusiasmo e con la consapevolezza dei traguardi raggiunti nello scorso campionato, chiuso a un passo dai Play-off Promozione, oltre ai successi ottenuti dal settore giovanile.
La Federazione ha ufficializzato i calendari: le biancoverdi sono state inserite nel Girone E, che comprende Chiaravalle, Camerano, Chieti e Petrarca Arezzo. L’esordio è fissato per sabato 1° novembre sul campo del Chiaravalle.
“Continuiamo il percorso intrapreso lo scorso anno con un gruppo numeroso, arricchito dalle ragazze dell’U16. Sarà una stagione importante per crescere, dare ritmo e permettere alle più giovani di fare esperienza. Vorrei una squadra capace di competere in tutte le partite, senza mettere il risultato come unico obiettivo. È un grande gruppo e sono certo che potremo lavorare molto bene”, ha dichiarato coach Alonso.
potrebbe interessarti anche
Pallamano A/M Gold, la Junior Fasano debutta a Trieste
Pallamano A/M Gold, Conversano debutta a Noci con Bressanone
Futsal C1/M, Azzurri Conversano, ecco il calendario: debutto col FutSalento
Futsal B/M, Grimal Barletta: 4 amichevoli e 2 gare ufficiali a settembre
Taranto, Campionato Italiano Interforze di Tiro al Volo
Vela, a Bari il Campionato Italiano Dinghy