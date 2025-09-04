Pallamano A2/F, Conversano torma al lavoro con un roster rinnovato

È ufficialmente iniziata al Centro Sportivo Crescamus la preparazione della Pallamano Conversano femminile in vista della stagione 2025-2026 di Serie A2. Alla guida della squadra c’è il confermato coach Esteban Alonso, pronto a proseguire il percorso avviato lo scorso anno.

Il roster, rinnovato e con un profilo molto giovane, riparte dopo gli addii di Nardomarino, Guglielmi e Candela. Al gruppo si uniranno diverse ragazze provenienti dal vivaio, reduci dal titolo italiano Under 16 e dal secondo posto nazionale dell’Under 18.

Il Conversano affronta la nuova stagione con entusiasmo e con la consapevolezza dei traguardi raggiunti nello scorso campionato, chiuso a un passo dai Play-off Promozione, oltre ai successi ottenuti dal settore giovanile.

La Federazione ha ufficializzato i calendari: le biancoverdi sono state inserite nel Girone E, che comprende Chiaravalle, Camerano, Chieti e Petrarca Arezzo. L’esordio è fissato per sabato 1° novembre sul campo del Chiaravalle.

“Continuiamo il percorso intrapreso lo scorso anno con un gruppo numeroso, arricchito dalle ragazze dell’U16. Sarà una stagione importante per crescere, dare ritmo e permettere alle più giovani di fare esperienza. Vorrei una squadra capace di competere in tutte le partite, senza mettere il risultato come unico obiettivo. È un grande gruppo e sono certo che potremo lavorare molto bene”, ha dichiarato coach Alonso.

