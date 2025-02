Pallamano A2/F, Conversano: con Mugello è caccia al riscatto

Delusione e rammarico per il Conversano, che ha sfiorato l’impresa contro la capolista Chiaravalle prima di cedere nel finale. Per 40 minuti la squadra di Esteban Alonso ha giocato alla pari con le marchigiane, rimanendo più volte in vantaggio e mettendo in difficoltà le avversarie. Poi, nel momento decisivo, l’esperienza e la qualità del Chiaravalle hanno fatto la differenza, ribaltando il risultato e lasciando le pugliesi a mani vuote.

“Avevamo iniziato molto bene, mostrando un buon gioco nel primo tempo, ma nel secondo non siamo riuscite a mantenere il ritmo – ha dichiarato Mimie Nardomarino –. È stato un peccato, perché avevamo le potenzialità per fare molto meglio. Ogni partita, però, è un’opportunità per imparare, e siamo pronte a lavorare sui nostri errori.”

Nonostante la sconfitta, il giovane gruppo di Alonso non perde fiducia. L’obiettivo playoff resta alla portata, e già sabato prossimo il Conversano avrà l’occasione di rilanciarsi nella trasferta contro il Mugello, diretto concorrente in classifica. “Siamo più determinate che mai – conclude Mimie – Stiamo crescendo partita dopo partita e vogliamo dimostrare il nostro valore.”

L’appuntamento per i tifosi biancoverdi è fissato per domenica 16 febbraio alle ore 15:00 al Palasport “Gatto Cipriani” di Borgo San Lorenzo (FI).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author