Pallamano A2/F, Conversano: con la capolista Prato sognando i playoff

Dopo la convincente vittoria contro Trapani, le ragazze di Esteban Alonso si preparano per un altro scontro al vertice. Domenica 16 marzo, alle ore 15:00, il Conversano affronterà in trasferta il Prato, attuale capolista del girone a pari punti con Chiaravalle.

C’è grande entusiasmo dopo l’ultima prestazione, ma anche la consapevolezza che ogni punto sarà fondamentale per provare a centrare l’obiettivo playoff. “Siamo un gruppo unito e lavoriamo con impegno e sacrificio – dichiara Martina Bajko – Siamo felici per la vittoria, ma non vogliamo fermarci qui. Sappiamo di cosa siamo capaci e vogliamo dimostrarlo ogni domenica”.

L’avversario di giornata, già battuto all’andata al Pala San Giacomo, ha avuto un girone di ritorno in netta crescita e sarà un ostacolo difficile da superare. “Prato è una squadra tosta, soprattutto in casa – aggiunge Bajko – ma siamo ancora più motivate e vogliamo dare tutto per vincere”.

Appuntamento per tutti i tifosi biancoverdi domenica 16 marzo alle ore 15:00 alla palestra Gramsci Keynes di Prato.

