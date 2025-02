Pallamano A2/F, Conversano: big match con la capolista Chiaravalle

Dopo quasi un mese dall’ultima vittoria contro l’Halikada Gattopardo, le ragazze della Pallamano Conversano tornano in campo per una sfida cruciale. Alle 11.00 di domenica 9 febbraio, al Pala San Giacomo, affronteranno la capolista Chiaravalle con l’obiettivo di agganciare la vetta della classifica.

Un’impresa difficile ma non impossibile per Mastroscianni e compagne, che vogliono riscattare la pesante sconfitta dell’andata. Da allora, le pugliesi hanno compiuto un netto salto di qualità, dimostrando di potersela giocare alla pari con tutte le squadre del girone.

“Ci avviciniamo a una delle partite più importanti della stagione – sottolinea la capitana Ilaria Mastroscianni –. Il Chiaravalle è una squadra solida ed esperta, costruita per puntare in alto. Saranno due punti fondamentali per entrambe, quindi mi aspetto una battaglia fino all’ultimo minuto. Contiamo sul calore del nostro pubblico e sulla forza del nostro gruppo”.

L’appuntamento per tifosi e appassionati è fissato per domenica 9 febbraio, ore 11, al Pala San Giacomo di Conversano. Il match sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Pallamano Conversano.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author