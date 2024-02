Pallamano A2/F, Conversano a Prato per sfatare il tabù trasferta

Si concluderà sabato 17 febbraio la prima fase della stagione per le ragazze conversanesi, che dopo la bella vittoria con il Mugello faranno visita al Prato desideroso di conquistare punti fondamentali in ottica play off.

Per il Conversano ci sono da confermare i passi avanti visti nelle ultime giornate (sconfitta di misura con Camerano e vittoria con Mugello) e provare a invertire rotta in trasferta dove i 2 punti mancano dalla prima giornata nella gara contro il Flavioni Civitavecchia.

“Siamo reduci dall’ottima prestazione con Mugello nonostante alcune assenze importanti – conferma il portiere Giulia Gattulli –. La vittoria è frutto di duro lavoro, impegno e tanta voglia che io e le me compagne mettiamo in campo e in allenamento”.

Punti irrilevanti quelli in palio in terra toscana perché Conversano, a prescindere dal risultato, è già sicuro di prendere parte come quarta classificata alla fase ad orologio che prenderà il via il 9 marzo prossimo. “Sono certa che scenderemo in campo a Prato con lo stesso spirito che ci contraddistingue per poter concludere la prima fase di questo campionato al meglio” conclude Giulia Gattulli.

Le giovanissime ragazze conversanesi partiranno per il capoluogo toscano per provare ancora una volta a strappare punti dopo il bel pareggio (35-35) maturato il 16 dicembre scorso nella gara di andata al Pala San Giacomo. Sabato 17 febbraio fischio d’inizio alle ore 18.00 affidato alla coppia arbitrale Dana-Coppi.

