Pallamano A/M Gold: trasferta in terra sarda per la Junior Fasano

Dopo la sosta dello scorso week-end, la Serie A Gold riparte per l’acceso rush finale con l’8^ giornata di ritorno, turno che vedrà la Junior Fasano impegnata a Sassari in casa della Raimond nella sfida in programma sabato 5 aprile alle ore 16 al Pala Santoru.

All’andata, il match finì 27-29 per la compagine allora allenata da Antonj Laera ed oggi nelle mani del

montenegrino Ratko Durkovic, chiamato per terminare la regular season tra le prime quattro posizioni, valide per l’accesso ai Play-off Scudetto.

La trasferta sarda, comunque mai semplice, si preannuncia più complicata che mai per un’incerottata Junior, alle prese con gli infortuni di Joao Marinho Da Cunha e Leonardo Boggia. Leban e compagni, però, non si daranno per vinti e cercheranno comunque di regalare una gioia ai sostenitori biancazzurri.

Queste le dichiarazioni di coach Domenico Iaia in vista dell’incontro: “In questo finale di campionato ci attende un bel tour de force. Utilizzeremo le partite meno abbordabili, come quelle contro Sassari e Conversano per testare nuove soluzioni tattiche in vista delle sfide più alla portata, senza però rinunciare al coraggio ed allo spirito battagliero per provare a sorprendere. Anche perché vogliamo raggiungere quanto prima gli obiettivi prefissati, al fine di permettere alla società di programmare con più serenità il futuro”.

Ad arbitrare la gara, che sarà trasmessa gratuitamente in diretta streaming su PallamanoTV saranno i sig.ri Carlo Dionisi e Stefano Maccarone (commissario Giuseppe Nasca).

Classifica

Cassano Magnago e Teamnetwork Albatro Siracusa 31, Conversano 30, Raimond Sassari ed Alperia Black Devils Merano 29, Bozen 25, Brixen 22, Junior Fasano 18, Sparer Eppan 15, Publiesse Chiaravalle 14, Pressano 13, Macagi Cingoli 12, Camerano 6, Secchia Rubiera 5.

Il programma della giornata

Raimond Sassari-Junior Fasano, Brixen-Publiesse Chiaravalle, Conversano-

Bozen, Camerano-Cassano Magnago, Pressano-Teamnetwork Albatro Siracusa, Sparer Eppan-

Macagi Cingoli, Alperia Black Devils Merano-Secchia Rubiera.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author