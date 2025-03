Pallamano A/M Gold, Leonardo De Santis torna in campo con la Junior Fasano

A distanza di cinque anni dal suo addio al campo, Leonardo De Santis torna a disposizione della Junior Fasano. L’ex capitano biancazzurro, classe 1986, protagonista di tre Scudetti, tre Coppa Italia e una Supercoppa, sarà già utilizzabile nel match di domani con il Camerano di sabato 22 marzo. “Ho accettato l’invito a dare una mano in questo momento complicato — ha dichiarato De Santis —. Voglio offrire il mio contributo, almeno in termini di esperienza, per aiutare il gruppo a superare le difficoltà».

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author