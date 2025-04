Pallamano A/M Gold: la Junior Fasano vuol voltare pagina nel derby

Archiviata la sconfitta in casa della Raimond Sassari, la Junior Fasano è pronta a voltare pagina. Mercoledì 9 aprile, nel turno infrasettimanale della 9ª giornata di ritorno, i biancazzurri ospiteranno al Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina il Conversano, in un derby sempre molto sentito. Fischio d’inizio alle ore 20.

La formazione barese, che all’andata vinse 25-16, ha perso la vetta della classifica nelle ultime giornate, superata di un punto da Cassano Magnago e Siracusa, e cercherà di risalire in ottica play-off. La Junior, dal canto suo, vuole sovvertire i pronostici e regalarsi una prestazione di orgoglio davanti al proprio pubblico.

«Partite come questa vanno onorate non sono mai banali vista la rivalità sportiva – ha dichiarato il tecnico Domenico Iaia -. Daremo tutto, combattendo per provare a rovinare i piani dei nostri avversari. Servirà una prestazione perfetta, ma anche i momenti difficili che stiamo vivendo stanno temprando il nostro carattere».

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su PallamanoTV (YouTube – clicca qui) e sarà arbitrata dai sigg. Ciro e Luciano Cardone, con Leandro Pietraforte nel ruolo di commissario.

Il programma completo della 9ª giornata di ritorno:

Cassano Magnago – Raimond Sassari

Publiesse Chiaravalle – Camerano

Macagi Cingoli – Pressano

Bozen – Sparer Eppan

Alperia Black Devils – Brixen

Junior Fasano – Conversano

Secchia Rubiera – Teamnetwork Albatro Siracusa

