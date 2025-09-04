Pallamano A/M Gold, la Junior Fasano debutta a Trieste

Scatterà sabato 6 settembre la Serie A Gold 2025/2026, con la Junior Fasano impegnata all’esordio sul parquet del Palasport Chiarbola di Trieste. La sfida contro la storica compagine giuliana è in programma alle 20:00 e aprirà ufficialmente la stagione dei biancazzurri.

Il club triestino, presieduto da Federico Lanza e allenato da Andrea Carpanese, torna nella massima serie dopo un anno di Serie A Silver, con in bacheca il record nazionale di 17 Scudetti. Per la Junior Fasano sarà subito un banco di prova importante, al cospetto di una squadra che in estate ha rinforzato l’organico con gli arrivi di Esparon, Lindstrom, Bono, Antonutti, Pujol, Pauloni e Lo Duca, senza rinunciare all’esperienza dei confermati Garcia, Pernic, Postogna e Vanoli.

La squadra di coach Domenico Iaia affronta la trasferta con entusiasmo e con tante novità in rosa, consapevole delle difficoltà dell’impegno. “Il Trieste non ha nulla della neopromossa – ha commentato il tecnico -, la società ha fatto investimenti importanti, costruendo un organico che punta ai play-off. Ci attende una gara dura, ma anche noi abbiamo allestito un gruppo competitivo con esperienza, talento e qualità. Sarà una partita equilibrata, dove vincerà chi commetterà meno errori nei momenti decisivi”.

La gara sarà diretta dai signori Ciro e Luciano Cardone (commissario di campo Giovanni Cropanise) e trasmessa in diretta streaming gratuita su Pallamano TV (link YouTube).

Il programma completo della 1a giornata: Chiaravalle-Raimond Sassari, Pressano-Cologne, Conversano-Brixen, Merano-Eppan, Albatro Siracusa-Bozen, Trieste-Junior Fasano, Cassano Magnago-Cingoli.

