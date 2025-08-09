Pallamano A/M Gold, Junior Fasano vara campagna abbonamenti: le novità

Parte la campagna abbonamenti della Junior Fasano per la stagione di Serie A Gold 2025/26, lanciata con il claim «Innamorato, sempre di più!». La società ha introdotto una nuova formula che suddivide l’abbonamento in tre blocchi da quattro partite ciascuno, proposti al prezzo di 25 euro l’uno. È possibile acquistare tutti i blocchi in un’unica soluzione a 75 euro.

Il primo blocco include le sfide interne contro Cassano Magnago (13 settembre), Macagi Cingoli (27 settembre), Sparer Eppan (11 ottobre) e Metelli Cologne (25 ottobre). Il secondo comprende le gare con Brixen (15 novembre), Publiesse Chiaravalle (22 novembre), Teamnetwork Albatro Siracusa (6 dicembre) e Pallamano Trieste 1970 (13 dicembre). Il terzo blocco prevede Alperia Black Devils Merano (7 febbraio), Loacker Bozen Volskbank (7 marzo), Raimond Sassari (28 marzo) e Pressano (18 aprile).

Esclusa dall’abbonamento la gara interna con il Conversano, in programma nel turno infrasettimanale “Forza Junior”.

Previsti vantaggi per le famiglie: il terzo abbonamento dello stesso nucleo costerà 15 euro a blocco (45 per l’intera stagione), il quarto 10 euro a blocco (30 per l’intera stagione) e dal quinto in poi 5 euro a blocco (15 per l’intera stagione).

Il prezzo dei biglietti singoli resta invariato a 8 euro, mentre i ridotti per ragazzi tra 14 e 18 anni e over 70 saranno di 5 euro. Ingresso gratuito per gli under 14.

Gli abbonamenti saranno in vendita già sabato 16 agosto, in occasione dell’allenamento congiunto contro il Conversano alle ore 16 nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina, e in ulteriori eventi che saranno comunicati sui canali ufficiali del club. Per informazioni è possibile scrivere a juniorfasano80@gmail.com o contattare le pagine social ufficiali.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author