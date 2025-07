Pallamano A/M Gold, Junior Fasano: ufficiale l’algerino Blida

Nuovo rinforzo per la Junior Fasano, che ha ufficializzato l’ingaggio del terzino destro algerino Nidhal Eddine Badie Blida, classe 2002, alto 1,90 m, proveniente dal campionato qatariota.

Blida è un elemento di spicco della Nazionale algerina, nota come le “volpi del deserto”, e vanta esperienze nei club CR Bordj Bou Arreridj in patria e Al-Shamal in Qatar, con cui ha maturato esperienza in contesti competitivi internazionali. Blida rappresenta un tassello importante per la formazione pugliese, che continua a rafforzare il proprio organico in vista di una stagione che si preannuncia altamente competitiva.

“Sono molto felice di far parte della Junior Fasano conosco la grande tradizione sportiva di questa squadra e voglio essere protagonista di una stagione molto importante insieme allo staff e ai miei nuovi compagni. Per questo darò il massimo in ogni allenamento e in ogni partita”, ha dichiarato il giocatore.

Le squadre della prossima A Gold

Nel frattempo, la Federazione Italiana Giuoco Handball ha diramato l’elenco ufficiale delle squadre che prenderanno parte al prossimo massimo campionato, che prenderà il via il 6 settembre. Oltre alla Junior Fasano, saranno in campo Trieste, Cologne, Bolzano, Brixen, Cassano Magnago, Chiaravalle, Cingoli, Conversano, Eppan, Merano, Pressano, Sassari e Siracusa.

