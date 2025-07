Pallamano A/M Gold, Junior Fasano: tra i pali arriva Giorgio Rossa

Il reparto portieri della Junior Fasano si arricchisce con un nuovo innesto: si tratta di Giorgio Rossa, classe 2004, proveniente dalla Pallamano Belluno. L’estremo difensore ha militato per tutta la sua carriera nel club veneto, dove ha svolto l’intero percorso giovanile fino a diventare capitano della prima squadra nell’ultima stagione.

Con Belluno, Rossa ha sfiorato l’approdo nella massima serie arrivando a disputare la finale dei playoff di Serie A Silver, poi persa contro il Cologne. Ora per il giovane portiere si apre una nuova fase della carriera con il passaggio alla formazione pugliese.

“Sono molto contento di approdare a Fasano convinto che dopo l’ottimo percorso a casa con il Belluno, la Junior sia una grande opportunità – ha dichiarato Giorgio Rossa -. Rappresenta il club ideale per fare un salto di qualità e per crescere ulteriormente in termini di esperienza. Non vedo l’ora di iniziare”.

Con l’arrivo di Rossa, la Junior Fasano aggiunge qualità e prospettiva a un reparto fondamentale in vista della prossima stagione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author