Pallamano A/M Gold, Junior Fasano: test positivi con Chiaravalle e Cingoli

Weekend intenso di precampionato per la Junior Fasano, impegnata in due allenamenti congiunti al Pala Quaresima di Cingoli. La squadra biancazzurra ha affrontato prima la Publiesse Chiaravalle, perdendo 19-18 con la rete decisiva arrivata a cinque secondi dalla sirena, e successivamente la Macagi Cingoli, superata di misura 31-30 dopo essere stata avanti anche di cinque gol a inizio ripresa.
“Siamo ancora un cantiere aperto – ha dichiarato il tecnico Domenico Iaia – ed è normale serva tempo per trovare il giusto feeling, viste le tante novità. In diversi momenti abbiamo espresso un buon gioco, ma ci sono stati passaggi a vuoto che hanno favorito gli avversari. Quest’anno nessuna squadra sarà debole: ogni partita sarà combattuta e sarà fondamentale che ognuno impari a prendersi le proprie responsabilità”.
Chiusa la parentesi marchigiana, la Junior prosegue la preparazione in vista dell’esordio di campionato fissato per il 6 settembre a Trieste. Intanto giovedì 28 agosto, alle ore 20 in piazza Mercato Vecchio a Fasano, è in programma la presentazione ufficiale della squadra, con ingresso gratuito e l’intrattenimento musicale del duo “Questo & Quello”.
