Pallamano A/M Gold, Junior Fasano: sfida cruciale con Merano

Dopo la beffa subita all’ultimo istante nella trasferta di Chiaravalle, la Junior Fasano torna tra le mura amiche per cercare il primo successo del 2025. Sabato 22 febbraio, alle ore 19, i biancazzurri ospiteranno l’Alperia Black Devils Merano nella 5ª giornata di ritorno della Serie A Gold di pallamano.

La formazione altoatesina arriva a Fasano dopo il pareggio interno per 32-32 contro il Bozen ed è in piena lotta per un piazzamento tra le prime quattro, che garantirebbe l’accesso ai Play-Off Scudetto. Lo scorso anno, il Merano si fermò in semifinale proprio contro la Junior Fasano, poi laureatasi campione d’Italia.

All’andata, la squadra di Juergen Prantner si impose con un netto 32-25, confermandosi avversario ostico per Pablo Cantore e compagni, desiderosi però di invertire il trend negativo prima della pausa per le Finals di Coppa Italia.

A dirigere l’incontro saranno gli arbitri Ciro e Luciano Cardone, con Leandro Pietraforte in veste di commissario. La sfida sarà trasmessa gratuitamente in diretta streaming su PallamanoTV (link: www.youtube.com/watch?v=-eEx1JEwGLU).

Ottimismo e determinazione nelle parole di coach Domenico Iaia: «Sabato scorso ho visto una squadra vera, con giocatori che lottavano l’uno per l’altro, e questo mi fa ben sperare. Sappiamo di aver perso punti nel finale delle partite per inesperienza, ma con il tempo acquisiremo ciò che ci manca. Sono fiducioso: le soddisfazioni arriveranno. Contro Merano sarà dura, ma daremo il massimo, sperando che anche gli episodi girino dalla nostra parte».

Il programma della giornata

• Teamnetwork Albatro Siracusa – Raimond Sassari

• Secchia Rubiera – Sparer Eppan

• Macagi Cingoli – Camerano

• Pressano – Conversano

• Cassano Magnago – Publiesse Chiaravalle

• Junior Fasano – Alperia Black Devils Merano (ore 19)

• Bozen – Brixen (12 marzo)

Classifica dopo l’ultimo posticipo: Conversano e Cassano Magnago 28; Raimond Sassari 27; Teamnetwork Albatro Siracusa e Alperia Black Devils Merano 25; Bozen 23; Brixen 17; Junior Fasano 15; Sparer Eppan 13; Publiesse Chiaravalle 12; Pressano 11; Macagi Cingoli e Camerano 6; Secchia Rubiera 2.

