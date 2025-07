Pallamano A/M Gold, Junior Fasano preparazione dal 31 luglio

Alle 19.00 del 31 luglio, prenderà ufficialmente il via la nuova stagione della Junior Fasano, che si radunerà al Palazzetto dello Sport di Contrada Vigna Marina, sede principale della preparazione precampionato. Le attività si svolgeranno anche nelle strutture della BS Soccer Team e della U-Fitness. Il primo test stagionale è previsto alle 18.00 del 16 agosto quando i biancazzurri ospiteranno il Conversano in un’amichevole che segnerà il debutto non ufficiale della nuova rosa. A completare l’elenco dei convocati saranno presenti anche due giovani già a referto in Serie A Gold nell’ultima stagione: Pietro Ditano, terzino/pivot classe 2009, e Kevin Bllunga, ala sinistra classe 2007.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author