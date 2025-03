Pallamano A/M Gold, Junior Fasano: “partita da vincere” con Camerano

Dopo la sosta per gli impegni della Nazionale, torna la Serie A Gold. Sabato 22 marzo, alle ore 19, la Junior Fasano ospiterà il Camerano in un match fondamentale per risollevare la classifica e allontanare i rischi salvezza.

La formazione di coach Domenico Iaia, reduce da un inizio di 2025 complicato, dovrà riscattarsi contro i marchigiani, penultimi in classifica e battuti all’andata per 25-23. Assente certo il portoghese Joao Marinho Da Cunha, ma il tecnico è chiaro: «Questa è la partita che conta, dove tutto passa in secondo piano e serve solo vincere».

Per l’occasione è stata proclamata la “Giornata del tifoso” con ingresso libero al Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su PallamanoTV.

