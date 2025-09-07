Pallamano A/M Gold, Junior Fasano ko a Trieste dopo un finale amaro

Una super rimonta non basta all’esordio in campionato, coach Iaia: “Buona reazione, ma troppi errori”

Esordio amaro in campionato per la Junior Fasano, sconfitta 32-30 sul parquet del Trieste al termine di una gara intensa e ricca di colpi di scena.

Avvio equilibrato, con i giuliani che allungano fino al +5 al 24’ (13-9), mentre i pugliesi riescono a restare in scia grazie ai gol di Codina (miglior realizzatore con 14 reti). All’intervallo il punteggio è 16-12 per i padroni di casa.

Nella ripresa la Junior cresce e al 44’ trova il pari (22-22) dopo un break di 4-1. La sfortuna, però, colpisce i fasanesi che perdono in pochi minuti Gabriele Somma e Beorlegui per infortunio e Belhareth per squalifica. Il Trieste ne approfitta tornando sul +4 (29-25), ma con grande grinta i biancazzurri riequilibrano i conti sul 29-29 a quattro minuti dalla fine. Nel finale, però, i padroni di casa piazzano il guizzo decisivo e chiudono 32-30.

Nonostante la sconfitta, coach Domenico Iaia ha visto spunti positivi: “Una partita dai due volti: male nel primo tempo, meglio nella ripresa. Il Trieste ha sbagliato meno e ha vinto. Noi dobbiamo lavorare sulle scelte nei momenti chiave e sulle palle perse, ma sono fiducioso: con la squadra al completo non perderemo più partite del genere”.

La Junior Fasano tornerà in campo sabato 13 settembre al Palazzetto di contrada Vigna Marina contro il Cassano Magnago (fischio d’inizio ore 17.30).

Pallamano Trieste 1970-Junior Fasano 32-30 (16-12 p.t.) ​

Trieste: Garcia, Postogna, Ganz, Mazzarol, Antonutti, Pernic 3, Urbaz 1, Pujol 6, Parisato 1, Lo Duca, Andreotta, Pauloni 5, Lindstrom 4, Vanoli 1, Sandrin, Esparon 11. All.: Andrea Carpanese. ​

Junior Fasano: Rossa, Leban, Guarini, Corcione, Belhareth, Boggia 7, D. Somma 1, Notarangelo 2, Dello Vicario Giacinti 1, Capozzoli, G. Somma 3, Marrochi 1, Beorlegui 1, Codina Vivanco 14. All.: Domenico Iaia. ​

Arbitri: Ciro e Luciano Cardone.

Risultati 1a giornata: Publiesse Chiaravalle-Raimond Sassari 23-38, Pressano-Metelli Cologne 26-26, Conversano-Brixen40-34, Alperia Black Devils Merano-Sparer Eppan 31-28, Teamnetwork Albatro Siracusa-Loacker Bozen Volksbank 34-33, Trieste-Junior Fasano 32-30, Cassano Magnago-Macagi Cingoli (si gioca il 7/09). ​



Prossimo turno (13/09): Sparer Eppan-Conversano, Junior Fasano-Cassano Magnago, Loacker Bozen Volksbank-Pallamano Trieste 1970, Macagi Cingoli-Alperia Black Devils Merano, Metelli Cologne-Teamnetwork Albatro Siracusa, Brixen-Publiesse Chiaravalle, Raimond Sassari-Pressano (7/10)

