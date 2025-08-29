Pallamano A/M Gold, Junior Fasano: Iaia “Gruppo giovane e ambizioso”

In piazza Mercato Vecchio presentazione di squadra, nuove divise, roster e campagna abbonamenti

La Junior Fasano ha dato ufficialmente il via alla stagione 2025/26 con una grande festa in piazza Mercato Vecchio, organizzata in collaborazione con il Trattino.

La serata si è aperta con i saluti istituzionali dell’assessore allo sport Giuseppe Galeota, del fiduciario CONI Stefano L’Abbate e del general manager del club Angelo Dicarolo, che hanno sottolineato l’importanza storica della società biancazzurra, la più vincente in Italia nell’ultimo decennio, oggi impegnata in un nuovo ciclo per tornare ai vertici.

È seguito il momento clou della presentazione ufficiale di staff tecnico, atleti, dirigenti e collaboratori. L’allenatore Domenico Iaia, il capitano Alessandro Leban e il nuovo arrivato Pablo Marrochi hanno posto l’accento sull’entusiasmo del gruppo, composto da tanti giovani talenti e da giocatori esperti chiamati a guidarli nella crescita.

La società ha svelato anche le nuove divise e rilanciato la campagna abbonamenti “Innamorato, sempre di più!”, che oltre a garantire l’ingresso alle partite casalinghe prevede vantaggi grazie al nuovo circuito commerciale che ha già visto le adesioni di EBM, Pop84 e Angelini Arredamenti. La festa è proseguita con il brindisi e il concerto del duo Questo&Quello (Stefano Bux e Vito Cofano), che ha intrattenuto il pubblico presente.

L’organigramma biancazzurro

Alla guida tecnica confermato Domenico Iaia, affiancato dal vice Giuseppe Crastolla, dai preparatori atletici Clemente Errico e Vito Deleonardis, dal preparatore dei portieri Paolo Sirsi e dal team manager Francesco Intini.

Tra i giocatori spiccano il capitano Alessandro Leban tra i portieri, l’esperienza di Pablo Marrochi tra i centrali e di Matias Beorlegui tra i pivot. Accanto a loro, tanti giovani come Leonardo Palmiro Boggia, Kevin Bllunga e Davide Notarangelo, a conferma della linea verde intrapresa dal club.

Sul piano dirigenziale, oltre al general manager Angelo Dicarolo, figurano il dirigente responsabile della prima squadra Antonio Dicarolo, un team medico guidato da Domenico Ancona e uno staff di fisioterapisti e collaboratori che garantiscono supporto tecnico e organizzativo a 360 gradi.

