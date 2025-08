Pallamano A/M Gold, Junior Fasano: è iniziata la preparazione estiva

Il debutto in campionato è fissato per il 6 settembre a Trieste

È ufficialmente cominciata la stagione 2025/26 della Junior Fasano, che ha inaugurato, nel pomeriggio di giovedì 31 luglio, la fase di preparazione con i consueti saluti iniziali e una prima seduta di lavoro leggera. Da venerdì 1° agosto il programma è entrato nel vivo con doppie sedute quotidiane: al mattino spazio al lavoro atletico presso il centro sportivo della BS Soccer Team o nella palestra della U-Fitness, mentre nel pomeriggio la squadra si allenerà sul piano tecnico e tattico al Palazzetto dello Sport di Contrada Vigna Marina.

Il primo appuntamento ufficiale della stagione è fissato per sabato 6 settembre a Trieste, con il debutto nel nuovo campionato di Serie A Gold. Fino ad allora, i biancazzurri saranno impegnati in un fitto calendario di preparazione: il 16 agosto è previsto un allenamento congiunto con il Conversano, mentre il 23 e 24 agosto la Junior prenderà parte a un triangolare a Cingoli affrontando i padroni di casa e il Chiaravalle.

“La società ha costruito un gruppo ben bilanciato, con giovani di grande prospettiva e giocatori esperti e talentuosi – ha dichiarato il tecnico Domenico Iaia -. Questo ci darà l’opportunità di disporre di diverse soluzioni tattiche in campo e di lavorare a fondo in allenamento. Dopo una stagione di transizione, vogliamo tornare a essere protagonisti. Il supporto dello staff tecnico, con il preparatore dei portieri Paolo Sirsi e i professionisti della U-Fitness, sarà determinante per massimizzare il rendimento del gruppo”.

