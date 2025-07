Pallamano A/M Gold, Junior Fasano: dal Campus Italia arriva Gabriele Somma

La Junior Fasano dà il benvenuto all’ala Gabriele Somma, giovane talento proveniente dal Campus Italia, che sarà a disposizione del tecnico Domenico Iaia per la stagione 2025/26.

Classe 2006 e originario della Sicilia, Somma ha mosso i primi passi nell’Aetna Mascalucia, per poi approdare nel progetto federale del Campus, dove ha maturato esperienza a livello nazionale e con le selezioni giovanili azzurre, distinguendosi per tecnica, velocità e spirito di sacrificio.

“Sono davvero felice ed emozionato di iniziare questa nuova avventura con la Junior Fasano – ha dichiarato il nuovo innesto biancazzurro -. Arrivo con tanto entusiasmo e voglia di dare il massimo, sia in campo che fuori, per contribuire ai successi di una società così importante nel panorama della pallamano italiana. Ho sentito parlare molto bene dell’ambiente, del calore del pubblico e della serietà del progetto, quindi non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni e cominciare a lavorare. Darò tutto per onorare questa maglia”.

Con il suo arrivo, la Junior Fasano conferma la volontà di valorizzare giovani profili di prospettiva, puntando su atleti determinati e formati in contesti di alta qualità tecnica e umana. Somma rappresenta un innesto di freschezza e ambizione nel roster a disposizione di Iaia, in vista di una stagione che si preannuncia ricca di sfide e obiettivi.

