Pallamano A/M Gold, Junior Fasano beffata nel finale: con Merano solo pari

Finisce in parità il match tra Junior Fasano e Alperia Black Devils Merano (30-30), valido per la 5ª giornata di ritorno della Serie A Gold 2024/25. Un confronto avvincente al Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina, con i padroni di casa che, ancora una volta, vedono sfumare la vittoria nei secondi finali.

Dopo un primo tempo giocato a ritmi elevati, la Junior chiude avanti 19-17. Nella ripresa, il copione si ripete: i campioni d’Italia scappano sul +4 (23-19 al 36’), ma tra il 39’ e il 47’ subiscono un break di 6-0 che porta gli altoatesini sul 24-27. La reazione dei fasanesi è veemente: dal 26-29 al 30-29 a poco più di due minuti dalla sirena. Tuttavia, con il possesso a favore e un uomo in più a 44’’ dal termine, la Junior spreca l’occasione per chiudere il match, subendo il gol del definitivo 30-30.

Un epilogo amaro per la squadra di coach Domenico Iaia: «Abbiamo giocato bene per larghi tratti, ma ancora una volta abbiamo pagato la poca lucidità nei momenti decisivi», ha dichiarato il tecnico. Nonostante tutto, la prestazione ritrovata dà fiducia in vista delle Finals di Coppa Italia, in programma dal 27 febbraio al 2 marzo a Riccione. Il debutto ai quarti sarà contro Cassano Magnago, con la possibilità di incrociare ai quarti la vincente tra Raimond Sassari e Bozen.

Jun ior Fasano – Al peria Black Devils 30-30

Junior Fasano: Sibilio, Guarini, Corcione, Boggia 4, Rivan Rodriguez, Pugliese 7, Leban, Notarangelo 4, Cantore 4, Marinho Da Cunha 3, Capello Cardozo 2, Neglia, Mizzoni 5, Legrottaglie, Beorlegui 1, Rubino. All.: Domenico Iaia.

Alperia Black Devils Merano: Fadanelli 5, Romei 4, Visentin 3, Gerstgrasser 1, Starcevic 1, Wolf 3, Colleluori, Raffeiner, Martini 1, Haj Frej, Nunez 6, Sperandio, Pranter 6, Urban. All.: Juergen Prantner.

Arbitri: Cardone-Cardone.

Classifica e prossimo turno

Conversano e Cassano Magnago 30; Teamnetwork Albatro Siracusa e Raimond Sassari 27; Alperia Black Devils Merano 26; Bozen* 23; Brixen* 17; Junior Fasano 16; Sparer Eppan 15; Publiesse Chiaravalle 12; Pressano 11; Macagi Cingoli 8; Camerano 6; Secchia Rubiera 2. (*Una partita da recuperare)

Prossima giornata (8 marzo)

• Brixen-Junior Fasano (ore 19)

• Raimond Sassari-Macagi Cingoli

• Camerano-Bozen

• Publiesse Chiaravalle-Secchia Rubiera

• Sparer Eppan-Pressano

• Conversano-Teamnetwork Albatro Siracusa

• Alperia Black Devils Merano-Cassano Magnago

Finals Coppa Italia (Play Hall-Riccione)

Quarti di Finale (27-28 febbraio)

• Cassano Magnago-Junior Fasano (27/02, ore 16)

• Conversano-Brixen (27/02, ore 20)

• Teamnetwork Albatro Siracusa-Alperia Black Devils Merano (28/02, ore 16)

• Raimond Sassari-Bozen (28/02, ore 20)

Semifinali (1 marzo)

• Vincente (C)-(B) ore 16

• Vincente (D)-(A) ore 20

Finale (2 marzo, ore 18)

Biglietti disponibili su Vivaticket.

