Pallamano A/M Gold, Junior Fasano: Antonio Capozzoli per la fascia sinistra

Nuovo innesto in casa Junior Fasano, che annuncia ufficialmente l’arrivo di Antonio Capozzoli, terzino sinistro classe 2006, nel giro delle nazionali giovanili azzurre.

Cresciuto nella Spallanzani Casalgrande, è un atleta versatile in grado di giocare anche nel ruolo di centrale. Nell’ultimo biennio ha vestito la maglia del Campus Italia, progetto federale dedicato ai migliori prospetti italiani della pallamano.

“Sono contento di poter iniziare questa nuova esperienza con la Junior Fasano e ringrazio gli allenatori per la fiducia e per avermi voluto in squadra – ha dichiarato Capozzoli -. Per me è un’occasione per crescere e imparare dando il mio contributo. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione e conoscere meglio compagni e staff. Ci aspetta un bel percorso, sono felice di farne parte”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author