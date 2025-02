Pallamano A/M Gold, Fasano: sfida ad alta quota con Cassano Magnago

Dopo quasi due mesi di stop, la Junior Fasano è pronta a riprendere il cammino in Serie A Gold 2024/25. La formazione campione d’Italia ospiterà il Cassano Magnago sabato 8 febbraio alle 16.30, nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina, per la 16ª giornata di campionato.

I biancazzurri, reduci dal successo interno del 14 dicembre contro il Secchia Rubiera (30-27), hanno ripreso gli allenamenti dopo le festività, affrontando test con Conversano e Serra per prepararsi alla seconda parte della stagione. Un periodo di lavoro intenso in vista delle Finals di Coppa Italia, in programma dal 27 febbraio al 2 marzo a Riccione.

L’esordio nel 2025 si preannuncia impegnativo: il Cassano Magnago è in testa alla classifica insieme al Conversano e può contare su elementi di spicco come Alessio Moretti (91 reti stagionali), Giacomo Savini, Gianluca Dapiran e Federico Mazza. La formazione allenata da Matteo Bellotti ha chiuso il 2024 con una sconfitta interna contro il Bolzano (26-28) e sarà anche l’avversaria della Junior nei quarti di Coppa Italia.

All’andata il club lombardo si impose 32-28. Ora la Junior Fasano cerca riscatto e continuità dopo una prima parte di stagione altalenante. Buone notizie arrivano dall’infermeria: il pivot Raffaele Corcione e il portiere Daniele Vinci sono vicini al rientro, mentre si registra la partenza di Dario Montalto, trasferitosi al Noci.

Coach Iaia: “Ci giochiamo molto in questa fase della stagione”.

“Ripartiamo dopo una lunga pausa, che ci ha permesso di recuperare energie e lavorare su nuove soluzioni tattiche” – ha dichiarato l’allenatore Domenico Iaia – “Ora inizia il periodo più importante dell’anno, tra le ultime dieci gare di regular season e la Coppa Italia. Il nostro obiettivo è consolidare la posizione in classifica e, se possibile, migliorarla. Vedo grande concentrazione nei ragazzi e sono certo che faremo bene”.

La gara sarà diretta dagli arbitri Carlo Dionisi e Stefano Maccarone e trasmessa in diretta streaming su PallamanoTV (link alla diretta).

16ª giornata – Il programma

• Teamnetwork Albatro Siracusa-Brixen

• Bozen-Publiesse Chiaravalle

• Secchia Rubiera-Conversano

• Macagi Cingoli-Alperia Black Devils Merano

• Pressano-Camerano

• Sparer Eppan-Raimond Sassari (9 febbraio)

Classifica dopo la 2ª giornata di ritorno:

1. Conversano e Cassano Magnago 24

2. Raimond Sassari e Alperia Black Devils Merano 23

3. Teamnetwork Albatro Siracusa e Bozen 22

4. Junior Fasano 15

5. Brixen 14

6. Sparer Eppan 13

7. Pressano 11

8. Publiesse Chiaravalle 8

9. Macagi Cingoli 5

10. Camerano 4

11. Secchia Rubiera 2

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author