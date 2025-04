Pallamano A/M Gold, Fasano: Salvatore Trapani convocato in Nazionale U18

Si tinge d’azzurro la Roberto Serra, grazie alla convocazione del giovane portiere Salvatore Trapani in Nazionale under 18, guidata da coach Fabrizio Ghedin, che parteciperà alla 21^ edizione del Campionato Mediterraneo dell’Handball che si terrà in Tunisia, ad Hammamet e Grombalia, dal 7 al 13 aprile prossimo.

Questo il pensiero del presidente Lino Soleti sulla convocazione azzurra di Trapani: “Avere nuovamente un nostro atleta convocato in nazionale ci regala una soddisfazione incredibile e ci riempie di orgoglio. A nome di tutta la società mi complimento con Salvatore per averla meritata, con l’augurio che possa essere la prima di una lunga serie com’è stato per Davide Pugliese. Anche se con questa convocazione non potremo contare sul suo apporto nell’ultima partita casalinga con il Teramo, avere nuovamente un nostro atleta in azzurro ci rende particolarmente felici, perché per noi rappresenta un’importante conferma della validità del grande lavoro d’insieme che a partire dai tecnici e dagli atleti fino alle famiglie, abbiamo fatto in questi anni e continueremo a fare, cercando per quanto nelle nostre possibilità di crescere, migliorare e far appassionare sempre più ragazzi alla pallamano”.

Procede, intanto, nel migliore dei modi anche la stagione sportiva del settore giovanile della “Roberto Serra” Fasano, che oltre a partecipare a due campionati giovanili federali (under 14 e 16 maschile) e all’attività promozionale con i più piccoli, continua la sua attività di promozione della Pallamano in partnership con le scuole primarie del secondo circolo didattico della nostra città, che hanno aderito al progetto federale “Pallamano@Scuola” e con il Centro Sportivo Scolastico di pallamano del Secondo Circolo Didattico presso la palestra di via Mignozzi.

