Pallamano A/M Gold, Fasano cerca il primo successo del 2025

Archiviata la Coppa Italia, che ha visto il trionfo del Cassano Magnago, la Serie A Gold di pallamano riparte con la sesta giornata di ritorno. Sabato 8 marzo, alle ore 19:00, la Junior Fasano sarà impegnata nella difficile trasferta in casa del Brixen, squadra tra le più attrezzate del campionato.

Il match in Alto Adige si preannuncia complicato, vista la qualità del roster allenato da Rudolf Neuner, che può contare su giocatori di alto livello come Paulo Vinicius Candido De Oliveira, Tomas Valentin Canete, Stefano Arcieri ed Endrit Iballi (attualmente infortunato). Dopo i pareggi per 30-30 dell’andata e dell’ultimo turno contro il Merano, la Junior Fasano è ancora a caccia della prima vittoria del 2025.

Coach Iaia: “Sarà una battaglia”

Nonostante le difficoltà, i biancazzurri non vogliono mollare e proveranno a strappare punti preziosi:

“Il Brixen è tra le prime tre squadre del campionato per qualità dei titolari. Non è l’ostacolo più semplice da affrontare in questo momento, ma lotteremo al massimo delle nostre possibilità, cercando di sfruttare i nostri punti di forza e di limitare le loro bocche da fuoco”, ha dichiarato coach Domenico Iaia.

Diretta streaming e designazioni arbitrali

L’incontro sarà trasmesso gratuitamente in diretta streaming su PallamanoTV (link alla diretta) e sarà arbitrato dai sig.ri Stefano Riello e Niccolò Panetta, con Valter Fabbian come commissario di gara.

Stop al campionato per gli impegni della Nazionale

Dopo questa giornata, la Serie A Gold osserverà una pausa per le partite della Nazionale Italiana contro la Lettonia, valide per le Qualificazioni agli Europei 2026 (13 marzo a Jelgava e 16 marzo a Oristano). Tra i convocati del nuovo direttore tecnico Bob Hanning figura anche il fasanese Alessandro Leban, che dal 9 marzo sarà impegnato nello stage di Cologne.

Il programma completo della 19ª giornata

• Raimond Sassari – Macagi Cingoli

• Camerano – Bozen

• Publiesse Chiaravalle – Secchia Rubiera

• Sparer Eppan – Pressano

• Brixen – Junior Fasano

• Conversano – Teamnetwork Albatro Siracusa

• Alperia Black Devils Merano – Cassano Magnago

