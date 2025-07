Pallamano A/M Gold, Daniele De Luca torna a Conversano

La Pallamano Conversano ufficializza un ritorno di peso in vista della stagione 2025/2026. Si tratta di Daniele De Luca, ala destra classe 2002, proveniente dall’Albatro Siracusa e già protagonista in maglia biancoverde nel campionato 2018/2019.

Originario di Noci, De Luca è cresciuto sportivamente nella società della sua città natale prima di approdare a Conversano, dove ha condiviso il campo con Pasqualino Di Giandomenico, Ignazio Degiorgio e Jacopo Lupo, oggi riconfermati nella rosa. Dopo l’esperienza pugliese, ha fatto ritorno per due stagioni al Noci, quindi il trasferimento al Fondi, dove è stato tra i protagonisti della promozione in Serie A Gold.

Nel suo percorso, anche tappe importanti a Trieste e Siracusa, con cui ha disputato la semifinale di Coppa Italia e la semifinale scudetto nella stagione appena conclusa. Più volte convocato nelle selezioni giovanili della Nazionale Italiana, ha partecipato al Campionato Mediterraneo U17 in Egitto (2019) e alle qualificazioni ai Mondiali U21 nel biennio 2022/2023, arricchendo il proprio bagaglio di esperienze internazionali.

Queste le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore del Conversano:

“Sono molto felice ed onorato di poter tornare a vestire la maglia del Conversano. Ricevere questa chiamata è stata una piacevole sorpresa, darò il massimo per questi colori. Dopo quattro anni in diverse realtà, sento di essere cresciuto molto e sono pronto a mettere in campo quanto appreso. Sostituirò un giocatore importante, ma voglio difendere con orgoglio lo scudetto sul petto e vivere una stagione vincente. Il Pala San Giacomo è un palcoscenico speciale, grazie ai tifosi che lo rendono unico. Non vedo l’ora di scendere in campo.”

