Pallamano A/M Gold, Conversano torna a casa: sfida cruciale con Eppan

Dopo oltre due mesi lontano dal Pala San Giacomo, i biancoverdi di Tarafino tornano davanti al proprio pubblico, reduci dall’importante vittoria di sabato scorso a Rubiera. Un successo che ha confermato il Conversano in vetta alla classifica di Serie A Gold, a pari punti con Cassano.

La lotta per i play-off è serratissima, con sei squadre racchiuse in appena quattro punti, e ogni passo falso potrebbe costare caro. Per questo, la sfida di sabato contro l’Eppan si preannuncia fondamentale. La squadra altoatesina, ora guidata da Marcello Rizzi dopo l’avvicendamento in panchina con Otto Forer, punta a raccogliere punti preziosi per allontanarsi dalla zona play-out.

“Elian Goux, ex della gara, sottolinea le insidie dell’incontro: “L’Eppan è un avversario ostico, corre e lotta fino alla fine. A Rubiera abbiamo conquistato due punti pesanti, non era semplice riprendere il ritmo dopo la sosta. Ora dobbiamo dare il massimo per vincere.”

Il match è in programma sabato 15 febbraio alle ore 19:00 al Pala San Giacomo di Conversano. Diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Giuoco Handball, accessibile tramite www.pallamano.tv.

