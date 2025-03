Pallamano A/M Gold, Conversano: riparte da Cingoli la corsa playoff

Archiviata la pausa per gli impegni della Nazionale, il Conversano torna in campo sabato 22 marzo alle ore 18 sul parquet del PalaQuaresima di Cingoli, determinato a lasciarsi alle spalle le recenti sconfitte in Coppa Italia e contro Siracusa.

La formazione marchigiana, reduce da un colpo esterno a Sassari, è in piena lotta per i playout e cercherà di prolungare la striscia positiva davanti al proprio pubblico.

«Dobbiamo riscattarci e recuperare i compagni infortunati — ha dichiarato il portiere biancoverde Ale Di Caro —. Ci aspetta una gara veloce e combattuta, serviranno intensità e lucidità per conquistare due punti preziosi».

Diretta streaming su pallamano.tv per tutti i tifosi biancoverdi.

