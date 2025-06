Pallamano A/M Gold, Conversano-Merano decisiva per lo scudetto

Dopo 14 anni, il Pala San Giacomo di Conversano si prepara nuovamente a vivere una serata decisiva per l’assegnazione dello scudetto. Era il 14 maggio 2011 quando, davanti a un pubblico gremito, i biancoverdi superarono il Bologna United conquistando il quinto titolo italiano della propria storia.

Quel giorno in campo, come accadrà anche domani (alle 19.00 sabato 7 giugno), c’erano Demis Radovcic, Pablo Marrochi e Alessandro Tarafino. Proprio Tarafino, oggi alla guida tecnica della squadra, ha ora l’occasione di condurre il Conversano all’ottavo tricolore.

La formazione pugliese arriva all’appuntamento forte della vittoria ottenuta in gara-1 a Merano con il punteggio di 33-28. Un successo che ha proiettato i biancoverdi a un passo dal titolo, davanti al proprio pubblico. Tuttavia, il Merano ha già dimostrato di saper mettere in difficoltà i pugliesi, imponendosi in due occasioni nel corso della stagione, l’ultima proprio al Pala San Giacomo circa un mese fa.

A presentare la sfida è il terzino Davide Bulzamini, al debutto in una finale scudetto: “È una gara molto importante, dobbiamo continuare a lavorare come fatto nelle ultime settimane. Siamo tutti carichi e concentrati, non vediamo l’ora di scendere in campo davanti al nostro pubblico che, come contro Cassano, sappiamo sarà numeroso e rumoroso. Vogliamo riscattarci rispetto alla gara di fine aprile contro Merano e continuare a esprimere un bel gioco. Per me è la prima finale scudetto e sono molto emozionato, faremo di tutto per trasformare questa energia in campo e portare a casa il risultato”.

L’attesa a Conversano è palpabile e i tifosi si preparano a sostenere la squadra in quella che potrebbe essere una nuova serata storica per la pallamano cittadina. L’ingresso al Pala San Giacomo sarà gratuito, grazie al sostegno dei main sponsor del club.

Per chi non potrà essere presente, la partita sarà trasmessa in diretta streaming a partire dalle ore 19.00 sul canale YouTube della Federazione Italiana Giuoco Handball, accessibile tramite la piattaforma www.pallamano.tv.

