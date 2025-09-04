Pallamano A/M Gold, Conversano debutta a Noci con Bressanone

La Serie A Gold 2025/2026 prende ufficialmente il via e per i campioni d’Italia del Conversano l’esordio sarà subito di prestigio. La squadra biancoverde, reduce dalla vittoria della Supercoppa Italiana conquistata a Erice, sabato 6 settembre affronterà il Bressanone nella gara inaugurale di campionato.

Sotto la nuova guida tecnica affidata al duo Alonso-Tarafino, i biancoverdi si presentano al via con lo scudetto sul petto e la voglia di confermare la propria supremazia, nonostante i cambiamenti estivi che hanno rinnovato il roster.

Il Brixen arriva a questo appuntamento con un organico competitivo, forte delle conferme di Arcieri, Iballi e Basic, oltre all’innesto del nuovo acquisto Brzic. Conversano, invece, potrà contare su tutti gli elementi a disposizione, ad eccezione di Iballi, ancora in recupero dopo l’infortunio della scorsa primavera.

“Abbiamo vinto il primo trofeo stagionale e questo ci dà fiducia – ha commentato Ignazio Degiorgio -, ora dobbiamo recuperare energie per la prima partita, che sarà difficile. Il Brixen è una squadra forte e di qualità. Sarà speciale giocare a Noci e ci auguriamo che i tifosi ci sostengano come sempre”.

Il match è in programma sabato 6 settembre alle 19.00 al Palasport De Luca-Resta di Noci e sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Giuoco Handball.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author