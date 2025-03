Pallamano A/M Gold, Conversano: con Siracusa riparte la corsa al titolo

Dopo la delusione per la sconfitta in finale di Coppa Italia, il Conversano è pronto a riprendere il cammino in Serie A Gold, con l’obiettivo di difendere il primato in classifica e mantenere vivo il sogno scudetto. Sabato 8 marzo, alle ore 19:00, al Pala San Giacomo, i biancoverdi affronteranno il Siracusa, in un match che si preannuncia combattuto e fondamentale per consolidare la posizione in vetta.

Conversano a caccia del riscatto

La squadra allenata da Alessandro Tarafino dovrà affrontare un intenso tour de force nelle prossime settimane, con otto partite decisive che porteranno alla conclusione della regular season il 3 maggio. La lotta per i playoff entra nel vivo, e ogni punto sarà determinante per assicurarsi la miglior posizione possibile nella griglia delle fasi finali.

L’amarezza per la sconfitta in Coppa Italia brucia ancora, ma l’ambiente biancoverde è determinato a reagire immediatamente. L’obiettivo è recuperare al meglio sul piano fisico e mentale, ritrovando la brillantezza che ha caratterizzato la squadra nella prima parte della stagione.

Siracusa in cerca di rivincita

Di fronte ci sarà un Siracusa ferito nell’orgoglio, che arriverà a Conversano con la voglia di riscattare la sconfitta subita proprio contro i pugliesi in semifinale di Coppa Italia. La squadra siciliana, allenata dallo spagnolo Mateo Garralda, è in piena corsa per i playoff e cercherà di portare a casa un risultato positivo per consolidare la propria posizione in classifica. Il recente successo in campionato contro Sassari ha dato fiducia al gruppo, che si presenterà al Pala San Giacomo con grande determinazione.

Le parole del presidente Roscino

Alla vigilia del match, il presidente del Conversano, Giuseppe Roscino, ha parlato dell’importanza della sfida: “Sarà fondamentale recuperare tutti gli acciacchi post-Coppa e smaltire la delusione per la finale persa. Dobbiamo provare a replicare la grande prestazione offerta in semifinale, ma sono certo che troveremo un Siracusa molto più determinato. Non possiamo permetterci cali di concentrazione, ogni partita da qui alla fine sarà una battaglia”.

Un appuntamento da non perdere

L’attesa è alta tra i tifosi biancoverdi, che si preparano a sostenere la squadra in un match che potrebbe rivelarsi cruciale per il finale di stagione. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della FIGH, accessibile tramite www.pallamano.tv, per permettere agli appassionati di seguire il match anche a distanza.

Il Conversano è chiamato a rispondere sul campo, con la determinazione e la grinta che lo hanno contraddistinto fino a questo momento. La corsa al titolo è ancora lunga, ma la squadra pugliese ha tutte le carte in regola per centrare il grande obiettivo.

