Pallamano A/M Gold, Conversano chiude al sesto posto il Torneo di Santander

La Pallamano Conversano torna dalla Spagna con un sesto posto al Torneo Internacional Cantabria Infinita – Trofeo Ciudad de Santander, ma soprattutto con un bagaglio di esperienza importante in vista della nuova stagione. La manifestazione ha visto la partecipazione di sei squadre di alto livello, tra cui club di Liga Asobal e 2. Bundesliga, offrendo ai campioni d’Italia un confronto probante contro avversari abituati a ritmi e budget ben diversi.

Nei tre match disputati i biancoverdi hanno ceduto al Torrelavega (21-28), all’Huesca (26-34) e al Valladolid (24-36), mostrando comunque tratti di buon gioco e alcune prestazioni individuali di rilievo. Da sottolineare la prova del portiere Francesco Scarcelli, premiato come miglior estremo difensore nella sfida contro l’Huesca, e quelle di Sljukic, Di Mascio e Degiorgio nei diversi incontri.

Il direttore tecnico Alessandro Tarafino ha tracciato un bilancio positivo nonostante i risultati: “Abbiamo partecipato a un torneo prestigioso contro squadre di livello superiore. La nostra è una squadra nuova che ha bisogno di tempo per crescere, ma abbiamo già visto volontà, spirito di gruppo e buoni momenti di gioco. Queste partite ci hanno dato indicazioni utili per migliorare e prepararci agli impegni ufficiali”.

Il club sottolinea come il torneo abbia rappresentato un passaggio cruciale nella fase di preparazione estiva, consentendo di accelerare il percorso di amalgama della squadra. “Non potevamo pretendere continuità a questo punto della stagione – ha aggiunto Tarafino – ma il lavoro quotidiano ci permetterà di arrivare pronti ai prossimi appuntamenti”.

Il bilancio finale parla di un’esperienza avara di successi sul campo, ma ricca di spunti tecnici e motivazionali. La Pallamano Conversano rientra da Santander con maggiore consapevolezza e la certezza che la stagione, iniziata con sfide di alto livello, potrà crescere su basi solide.

