Pallamano A/M Gold, Conversano: caccia alla settima Supercoppa Italiana

A Erice sfida con Cassano Magnago: in palio il primo titolo stagionale. Capitan Lupo: “Siamo carichi”

A poco meno di tre mesi dall’ottavo scudetto conquistato davanti ai 3.000 del PalaSanGiacomo, Conversano torna a inseguire un titolo: la Supercoppa Italiana, in programma alle 20.00 di sabato 30 agosto al Pala Cardella di Erice.

Per i biancoverdi si tratta della settima finale della loro storia in questa competizione, che hanno già vinto sei volte, record assoluto nel panorama maschile della pallamano italiana.

L’estate della squadra è stata segnata da diverse novità: il PalaSanGiacomo resterà chiuso per lavori di ammodernamento in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026, in panchina c’è la doppia guida Alonso-Tarafino e il roster è stato rinnovato con gli innesti di Sjukic, Djurovic, Curcic, Saccardo Iballi e De Luca, già messi alla prova in un prestigioso torneo internazionale in Spagna.

“La squadra sta bene ed è carica per l’impegno di Supercoppa – spiega capitan Lupo -. In questo mese di preparazione abbiamo lavorato intensamente e il torneo in Spagna ci ha aiutato a crescere e a integrare al meglio i nuovi compagni”.

Avversario della finale sarà il Cassano Magnago, squadra solida che ha mantenuto gran parte del roster della scorsa stagione, rinforzandosi con innesti mirati, tra cui il pivot Ostling ex Fasano. “Il Cassano gioca insieme da anni e si muove a memoria, ci aspetta una gara dura, ma ci faremo trovare pronti”, conclude Lupo.

La partita, che assegnerà il primo titolo della stagione, sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube di Sky Sport e sul canale ufficiale della FIGH.

