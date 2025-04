Pallamano A/M Gold, Conversano: a Fasano derby con vista playoff

Settimana cruciale per Conversano, reduce dalla convincente vittoria con Bolzano che ha restituito entusiasmo a squadra e tifosi. Mercoledì 9 aprile, alle ore 20, i biancoverdi saranno di scena a Fasano per il derby più sentito del campionato, una sfida che vale molto più di due punti: rappresenta uno spartiacque nella corsa ai play-off, in vista del successivo scontro diretto di sabato contro Cassano Magnago al Pala San Giacomo.

Dopo un marzo complicato, con una serie di risultati negativi, i conversanesi non possono più permettersi passi falsi. L’obiettivo è tornare al vertice della classifica e rilanciare le proprie ambizioni scudetto.

«Andiamo a Fasano per vincere forse avremo ancora qualche assenza per infortunio, ma siamo abituati. Dobbiamo dare tutto, anche per i nostri tifosi, che capisco pretenderanno sempre il massimo. Sento che ogni errore pesa di più, ma noi giochiamo per vincere e vogliamo uscire da questo momento difficile, a cominciare da mercoledì», ha dichiarato il tecnico Pasqualino Di Giandomenico.

Il derby sarà trasmesso in diretta streaming gratuita sul canale YouTube della Federazione Italiana Giuoco Handball, accessibile da www.pallamano.tv. Una gara da non perdere per i sostenitori biancoverdi: in palio c’è molto più della rivalità sportiva.

