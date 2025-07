Pallamano A/M Gold, calendario: Junior Fasano debutta a Trieste

È stato diramato, nel pomeriggio di lunedì 29 luglio, il calendario ufficiale della Serie A Gold di pallamano maschile per la stagione 2025/2026. La Junior Fasano esordirà sabato 6 settembre sul campo della neopromossa Pallamano Trieste 19, mentre l’esordio tra le mura amiche del Palazzetto di contrada Vigna Marina è fissato per sabato 13 settembre con il Cassano Magnago.

Come di consueto, il campionato prevede due turni infrasettimanali: il 10° e il 23°. In queste date i biancazzurri affronteranno il Conversano, campione d’Italia in carica, in trasferta il 19 novembre e in casa l’8 aprile, in due delle sfide più attese della stagione.

La fase di andata si concluderà il 6 dicembre, mentre la regular season terminerà il 25 aprile. Seguiranno Play-Off e Play-Out: il tricolore sarà assegnato tramite semifinali (2, 6 e 9 maggio) e finali (23, 30 maggio ed eventuale 6 giugno), tutte disputate al meglio delle tre partite. Retrocessione diretta per l’ultima classificata, mentre 12^ e 13^ si sfideranno nei Play-Out, ma solo se il distacco in classifica sarà inferiore ai cinque punti.

Le prime otto squadre al termine del girone di andata parteciperanno invece alle Finals di Coppa Italia, in programma dal 26 febbraio al 1° marzo 2026.

Questo il calendario completo della Junior Fasano

6/9/25: Trieste – Junior Fasano

13/9/25: Junior Fasano – Cassano Magnago

20/9/25: Merano – Junior Fasano

27/9/25: Junior Fasano – Cingoli

11/10/25: Junior Fasano – Sparer Eppan

18/10/25: Bolzano – Junior Fasano

27/10/25: Junior Fasano – Cologne

8/11/25: Sassari – Junior Fasano

15/11/25: Junior Fasano – Brixen

19/11/25: Conversano – Junior Fasano

22/11/25: Junior Fasano – Chiaravalle

29/11/25: Pressano – Junior Fasano

6/12/25: Junior Fasano – Albatro Siracusa

Il girone di ritorno si disputerà tra dicembre e aprile 2026, con l’ultima giornata fissata per sabato 25 aprile. Restano possibili variazioni di data in caso di impegni europei delle squadre iscritte alla EHF European Cup.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author