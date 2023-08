Pallamano A/M: Fasano quarto all’Handball Cup Banco di Sardegna

La Sidea Group Junior Fasano ha chiuso al quarto posto la 5a edizione del torneo internazionale Handball Cup “Banco di Sardegna”, disputatosi lo scorso week-end nel PalaSantoru di Sassari.

La formazione biancazzurra, giunta alla manifestazione a ranghi decisamente ridotti, è uscita sconfitta prima in semifinale per 39-25 contro i rumeni del Potaissa Turda (vincitori del torneo dopo aver superato i bosniaci dello Sloboda Tuzla) e poi nella finale per il 3° posto dai padroni di casa, vittoriosi per 38-35.

Comunque una buona opportunità in ottica di preparazione alla Serie A Gold per la Sidea Group Junior Fasano, tornata ad allenarsi al completo dopo l’arrivo del brasiliano Comerlatto, che ha superato alcune lungaggini burocratiche e che è a disposizione di coach Vito Fovio.

“Il torneo il Sardegna ci è servito molto, avendo potuto disputare due gare con squadre strutturate, pur con il dispiacere di non aver avuto un roster più profondo – dice lo stesso coach Fovio -. Siamo andati bene per buona parte dei due match, ma con il caldo e senza cambi i ragazzi, pur dando tutto e facendo quanto ci eravamo prefissati, hanno ceduto agli avversari. Abbiamo già ripreso a lavorare con l’obiettivo di integrare Comerlatto, finalmente arrivato, e di giungere pronti all’inizio ufficiale della stagione”.

Prima dell’avvio del campionato, la Sidea Group Junior Fasano sarà comunque impegnata in un ulteriore test amichevole contro la Genea Lanzara, team salernitano della Serie A Silver, che sarà ospitato nella palestra Zizzi sabato prossimo, 26 agosto, alle 18.

