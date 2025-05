Pallamano A/M Bronze, Serra Fasano va ko ma è promossa in A Silver

Sconfitta indolore per la Innotech Serra Fasano, che nell’ultima giornata del campionato di Serie A Bronze cede per 32-14 sul campo della Pantarei Modena, ma chiude comunque la stagione con il sorriso grazie alla promozione in Serie A Silver 2025/2026, già acquisita aritmeticamente.

Il match, originariamente previsto per sabato 26 aprile e poi rinviato a domenica a causa della sospensione per i funerali di Papa Francesco, ha visto la formazione allenata da Francesco Trapani affrontare la trasferta in condizioni d’emergenza, tra numerose assenze e cinque atleti classe 2008 a referto.

Le difficoltà per i fasanesi sono emerse già in avvio, complici anche tre episodi sfortunati: l’espulsione di Raimondi per un colpo involontario al volto del portiere avversario e gli infortuni occorsi a Colucci e Guarini. Coach Trapani è stato così costretto a schierare il portiere Ronni Monopoli come terzino sinistro. Il primo gol dell’Innotech è arrivato all’11’, con il primo tempo chiuso sul 15-8 per i padroni di casa.

Nella ripresa, Modena ha continuato a spingere e ha progressivamente allungato fino al definitivo +18. Nonostante il largo passivo, il capitano Fabio Martucci e lo stesso Monopoli hanno lottato fino alla sirena per ridurre il distacco.

“Una sconfitta che non ci toglie il sorriso per la promozione”, ha commentato Trapani. “Le condizioni erano complicate fin dall’inizio, ma ringraziamo la società modenese per la disponibilità nel limitare i disagi dello slittamento. Avremmo voluto chiudere in altro modo, ma restano l’orgoglio e la soddisfazione per un traguardo importante”.

Pantarei Modena-Innotech Serra Fasano 32–14 (15-8)

Modena: Spelta, Stallo (2), Piva (3), Baccarani (5), Pugliese (4), Gollini (6), Prandi (2), Boni (3), Ragazzoni (2), Fiorini (1), Turrini, Pollastra (1), Dalolio (1), Caretti, Vaccari (1), Serafini (1). All. Francesco Sgarbi.

Fasano: Guarini, Raimondi, Monopoli O. (6), Martucci (2), Vinci, Colucci (1), Trapani S., Semeraro (1), Trapani F. (1), Kola (3). All. Francesco Trapani.

Arbitri: Michele Furegon e Nicolò Pasqualin.

Risultati 9a giornata di ritorno

Pantarei Modena-Innotech Serra Fasano 32-14

Lions Teramo-Monteprandone 23-24

Noci-Tavarnelle 20-23

Modula Casalgrande-Altamura (03/05)

Riposo: Chieti

Classifica finale (con una gara da recuperare)

Monteprandone 28, Chieti 25, Pantarei Modena 20, Innotech Serra Fasano 18, Lions Teramo 16, Tavarnelle 16, Modula Casalgrande 11*, Pallamano Noci 6, Altamura 2* (*una partita in meno).

Promosse in Serie A Silver 2025/2026: Monteprandone, Chieti, Innotech Serra Fasano, Pantarei Modena, Lions Teramo

