Pallamano A/M Bronze, Serra Fasano: un derby per riprendere la corsa

Dopo la lunga pausa tra andata e ritorno, l’Innotech Serra Fasano è pronta a riprendere la corsa nel Campionato Nazionale di Serie A Bronze. La squadra del presidente Soleti tornerà in campo sabato 8 febbraio alle 18:00 per il derby casalingo contro la Pallamano Noci, una sfida cruciale per continuare a inseguire il sogno promozione.

Durante la sosta, il gruppo guidato da Francesco Trapani ha disputato due test amichevoli contro Junior Fasano e Pallamano Conversano, utili per ritrovare il ritmo partita. Dopo aver chiuso il girone di andata in piena zona promozione per la Serie A Silver, l’obiettivo è ora conquistare punti preziosi anche nel derby. Tuttavia, il Noci si presenterà rinforzato grazie agli innesti di Montalto, D’Aprile e Rossi, tre elementi di esperienza pronti a rilanciare la squadra dopo una prima parte di stagione sottotono.

“Come ogni derby, sarà una gara complicata dove la classifica conta poco – avverte il tecnico Trapani -. Dopo due mesi di stop, il ritorno in campo nasconde insidie, quindi serviranno concentrazione e concretezza per portare a casa il risultato”

Il presidente Soleti traccia un bilancio positivo del 2024, anno segnato dalla vittoria in Serie B e nella B Cup, oltre alla solida prima parte di stagione in A Bronze. “Abbiamo affrontato diverse difficoltà, tra assenze e trasferte impegnative, ma siamo ancora in corsa per un traguardo che sembrava irraggiungibile. Faremo di tutto per conquistare la seconda promozione consecutiva”.

La prima giornata di ritorno

Innotech Serra Fasano – Pallamano Noci

Monteprandone – Pantarei Italia Modena

Tavarnelle – Modula Casalgrande

Chieti – Lions Teramo

Turno di riposo: Altamura

Classifica: Monteprandone e Chieti 14, Tavarnelle 12, Lions Teramo, Innotech Serra Fasano e Pantarei Italia Modena 8; Modula Casalgrande 4; Pallamano Noci e Altamura 2.

