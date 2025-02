Pallamano A/M Bronze, Serra Fasano: trasferta insidiosa a Casalgrande

Sfida ad alta tensione per l’Innotech Serra Fasano, attesa sabato 15 febbraio sul parquet del Palakeope di Casalgrande per affrontare la Modula nella seconda giornata di ritorno del girone B della Serie A Bronze di pallamano maschile. Fischio d’inizio alle 19:45, sotto la direzione arbitrale di Della Fonte e Sclano.

Il match si preannuncia decisivo in chiave promozione: seppur distanziate di quattro punti in classifica – pugliesi a quota 10, emiliani a 6 – entrambe le squadre puntano a rientrare tra le prime cinque per strappare un pass per la Serie A Silver. L’Innotech arriva dalla vittoria nel derby contro il Noci, mentre la Modula ha sorpreso tutti espugnando il campo del Tavarnelle, rilanciandosi nella corsa alla promozione.

Coach Francesco Trapani è consapevole dell’importanza della gara: “Sapevamo che sarebbe stato un match difficile, ma dopo la loro vittoria a Tavarnelle è diventato uno scontro diretto. I punti in palio valgono doppio e servirà una prestazione di sacrificio e massima concentrazione per portare a casa la vittoria.”

La trasferta emiliana si preannuncia quindi impegnativa per i pugliesi, chiamati a una prova di carattere per confermarsi nelle zone alte della classifica.

Il programma della giornata

• Modula Casalgrande – Innotech Serra Fasano

• Pallamano Noci – Monteprandone

• Pantarei Italia Modena – Chieti

• Pallamano Altamura – Tavarnelle

Riposa: Lions Teramo

Classifica

Monteprandone e Chieti 16, Tavarnelle 12, Innotech Serra Fasano 10, Lions Teramo e Pantarei Italia Modena 8, Modula Casalgrande 6, Pallamano Noci e Altamura* 2 (*Altamura con una partita in meno).

