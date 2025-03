Pallamano A/M Bronze, Serra Fasano sfida la capolista sognando la promozione

L’Innotech Serra Fasano sogna l’impresa e sabato 29 marzo, nella sesta giornata di ritorno del Girone B del campionato di Serie A Bronze di pallamano maschile, ospita tra le mura amiche della palestra Zizzi la capolista Monteprandone. Fischio d’inizio alle 17:30, ingresso gratuito, direzione arbitrale affidata alla coppia Carrino–Nicolella.

Una partita da dentro o fuori

Dopo la vittoria esterna contro il Tavarnelle, la formazione fasanese ha visto aumentare le proprie chance di promozione in Serie A Silver, ma servono altri due punti fondamentali per restare in corsa. Un compito difficile, considerando che Monteprandone è già matematicamente promossa e ha vinto tutte le partite tranne una, alla prima giornata.

Il presidente Giuseppe Soleti non si nasconde

“La vittoria di Tavarnelle ha riacceso le speranze, ma ora serve continuità: ci sono quattro squadre racchiuse in pochi punti in lotta per gli ultimi tre posti disponibili. Sabato affrontiamo una corazzata costruita per vincere, ma dobbiamo provarci con tutte le nostre forze. Come diceva Muhammad Ali: ‘Impossible is nothing’. Invito tutto il nostro pubblico a riempire la palestra Zizzi per sostenerci”.

Il quadro della giornata

• Innotech Serra Fasano – Monteprandone

• Tavarnelle – Chieti

• Casalgrande – Pantarei Modena

• Altamura – Lions Teramo

Riposa: Pallamano Noci

Classifica: Monteprandone 24, Chieti 21, Tavarnelle* 14, Innotech Serra Fasano* 14, Lions Teramo* e Pantarei Modena* 12, Casalgrande 9, Noci 4, Altamura* 2. (una partita in meno per le squadre con asterisco)

