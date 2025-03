Pallamano A/M Bronze: Serra Fasano sbanca Tavarnelle, aggancio al terzo posto

Impresa esterna della Innotech Serra Fasano che si aggiudica lo scontro diretto contro la Pallamano Tavarnelle (23-25) e l’aggancia al terzo posto.

In terra toscana, Giannoccaro e compagni riscattano la sconfitta dell’andata e portano a casa due punti che potrebbero rivelarsi importantissimi in chiave promozione in serie A Silver. Dopo aver condotto per tutto il primo tempo, la Innotech subiva la reazione dei toscani che riuscivano a trovare la rete del pareggio in chiusura di primo tempo (11-11). Il copione si ripeteva nella ripresa, con i fasanesi sempre in vantaggio fino al ventesimo quando il Tavarnelle riusciva a riportarsi sul pari, ma la Innotech trovava l’acuto decisivo che le consentiva di aggiudicarsi il match.

La partita

Squadre in formazione d’emergenza, con la Innotech che oltre alle consuete indisponibilità da trasferta, non può contare sull’apporto di Vicenti, a referto solo per onor di firma e con Marco Pignatelli, tornato ad allenarsi solo venerdì dopo oltre tre settimane di fermo. Assenze importanti anche per il Tavarnelle che deve fare a meno di Borgianni, Ciani e Provvedi.

Partenza positiva per i ragazzi di coach Trapani che pronti, via sono sul 2-0, ma una doppietta di Liccese riporta il risultato in parità (2-2). La situazione di equilibrio si protrae fino al 13’ (6-6), quando al rientro dal time out chiamato dalla panchina fasanese, la Innotech cambia passo e in dodici minuti mette a segno un parziale di 5-0.

Sale l’intensità difensiva e quando gli avversari vanno al tiro, Trapani para aiutato in qualche occasione anche dai pali, mentre in attacco, Martucci, Passiatore, Pignatelli e Raimondi per due volte vanno a segno per il +5 (6-11). Ma, complice un’esclusione di Passiatore, l’inerzia della partita cambiava improvvisamente con la Innotech che finiva improvvisamente in confusione perdendo ben quattro palle consecutive in attacco e con il Tavarnelle bravo ad approfittare del black-out dei fasanesi e a restituire il parziale di 5-0, con Liccese che, a pochi secondo dal riposo, realizzava dai sette metri la rete del pareggio (11-11).

Il riposo fa bene alla Innotech che torna in campo con la giusta lucidità e determinazione, cosicché in meno di cinque minuti ritorna sul +2. Distacco che Giannoccaro e compagni riescono a mantenere praticamente immutato fino al 18′ quando Ben Hiba ruba palla in difesa ed in contropiede realizza la rete del 20-20, costringendo coach Trapani al time out.

Al rientro in campo, Pignatelli riporta in vantaggio i fasanesi e per circa cinque minuti le due squadre si alternano nell’andare a rete o nello sprecare occasioni, fino a quando Raimondi trova la rete del +2 (21-23). Per tre minuti nessuna delle due squadre riesce a trovare la via della rete, fino a quando Martucci subisce un fallo da sette metri che Raimondi realizza con bravura (21-24), costringendo coach Rajic al time out. Ma la sosta non produce gli effetti sperati e nell’attacco successivo, a poco meno di tre minuti dalla sirena, Giannoccaro realizza il +4 (21-25).

I toscani però erano bravi a non arrendersi continuando a mantenere alta l’intensità di gioco, costringendo Martucci ad un fallo che gli arbitri giudicavano da esclusione, consentendo ai padroni di casa di giocare in superiorità gli ultimi minuti del match, in cui tentavano, con una difesa a uomo altissima, di mandare in confusione l’attacco fasanese. Ma Giannoccaro e compagni erano bravi a non andare in affanno e a far trascorrere secondi preziosi prima di andare alla conclusione, mentre Trapani piazzava due parate che spegnevano i sogni di rimonta del Tavarnelle e la sirena finale arrivava sul 23-25 in favore della Innotech.

Lo stato d’animo della squadra nelle parole di capitan Giannoccaro: “Siamo contenti perchè è una vittoria molto importante che arriva nel momento giusto della stagione, ma dobbiamo continuare a lavorare per migliorarci e far sì che prestazioni così serie diventino una costante, perchè ci aspettano quattro finali in cui ci giocheremo la promozione”.

Anche Luigi Passiatore, miglior realizzatore della Innotech con sette reti, non nasconde la sua soddisfazione a fine partita: “E’ stata una vittoria meritata, che abbiamo costruito con un buon lavoro negli allenamenti durante la pausa. Non è stata però una vittoria facile perchè abbiamo commesso troppi errori, ma siamo stati bravi a mantenere la giusta carica per portare a casa questi 2 punti, grazie anche all’apporto di chi era in panchina che ci ha trasmesso la forza per giocare con la giusta concentrazione fino all’ultimo secondo. Da domani però testa alla prossima”.

Questo invece il pensiero di coach Francesco Trapani: ”Sono contento perché è una vittoria che potrebbe rivelarsi importantissima a patto però che ne arrivino altre. E’ stata una partita molto combattuta tra due squadre che nonostante le assenze non volevano partire battute e noi siamo riusciti a mettere in campo qualcosa in più che ci ha permesso di essere in vantaggio per quasi tutto l’incontro. Ora la nostra testa deve andare alla gara con la capolista Monteprandone ed essere bravi a sfruttare al meglio la sosta per prepararci al meglio e tentare l’impresa. Sarà difficile ma dobbiamo crederci e provarci con tutte le nostre forze per non avere rimpianti”.

PALLAMANO TAVARNELLE – INNOTECH SERRA FASANO 23-25 (11-11)

Pallamano Tavarnelle: Giotti, Liccese 10, Cavuoti, Ben Hiba 6, Vermigli, Vucci, Irani, Singh, Del Mastio 4, Vanni, Calosi, Nardi 2, Muffini 1, Masi, Silei. All.: Rajic Dragan.

Innotech Serra Fasano: Lusverti, Guarini, Giannoccaro 2, Gallo, Raimondi 6, Pignatelli 6, Monopoli, Martucci 1, Colucci 3, Vicenti, Trapani, Passiatore 7, Kola. All: Trapani Francesco.

Arbitri: Della Fonte e Sclano. Commissario: Paciuto Francesco.

Risultati 4a ritorno

Tavarnelle-Innotech Serra Fasano 23-25, Altamura-Monteprandone 21-35, Modula Casalgrande-Chieti 34-34, Pallamano Noci-Lions Teramo 25-19. Turno di riposo per Pantarei Modena.

Classifica: Monteprandone 22, Chieti 19, Tavarnelle* e Innotech Serra Fasano 14, Lions Teramo* e Pantarei Modena* 10, Modula Casalgrande 9, Pallamano Noci 4 e Altamura* 2 (*Una partita in meno).

Prossimo turno: Pantarei Modena-Pallamano Noci, Lions Teramo-Modula Casalgrande, Chieti-Altamura, Monteprandone-Tavarnelle. Turno di riposo per Innotech Serra Fasano.

