Pallamano A/M Bronze, Serra Fasano: derby con Altamura per riscatto

Sfida cruciale per la Innotech Serra Fasano, che sabato 22 febbraio affronterà la Pallamano Altamura nella terza giornata di ritorno del campionato di Serie A Bronze Maschile. Il match, in programma alle 17:30 alla Palestra Zizzi, sarà diretto dagli arbitri Laora Gjyli e Luca Nicolella.

Dopo la pesante sconfitta contro Casalgrande, la squadra di coach Trapani è chiamata a reagire per restare in corsa per il quinto posto, che garantisce l’accesso alla prossima Serie A Silver. Stessa voglia di riscatto per l’Altamura, reduce dal ko interno con Tavarnelle nonostante un’ottima prestazione.

Il presidente Soleti, alla vigilia, sprona i suoi: “La delusione per Casalgrande è grande, più che per il risultato, per la prestazione. Ma siamo ancora in corsa e dobbiamo provarci con tutte le forze. L’Altamura è un avversario ostico, ma confido nella reazione della squadra. Mi auguro una gara intensa e corretta, che appassioni il pubblico.”

Il programma della giornata

• Innotech Serra Fasano – Altamura

• Lions Teramo – Pantarei Modena

• Chieti – Noci

• Monteprandone – Modula Casalgrande

(Tavarnelle a riposo)

Classifica: Monteprandone 18, Chieti 16, Tavarnelle 14, Pantarei Modena e Innotech Serra Fasano 10, Lions Teramo* e Modula Casalgrande 8, Pallamano Noci e Altamura* 2 (*una partita in meno).

