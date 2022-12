Condividi su...

Ultimo impegno del girone d’andata della Serie A Gold per la Sidea Group Junior Fasano, che alle 17 di sabato, 3 dicembre, ospiterà la Raimond Sassari nella palestra Zizzi. Le due compagini, come da obiettivo di inizio anno, sono entrambe in aperta lotta per la conquista di un piazzamento tra le prime quattro, utile per accedere ai Play-Off Scudetto, ed attualmente è solo uno il punto che separa i due club, con i biancazzurri avanti al quarto posto, ed i rossoblu immediatamente dietro dopo la sconfitta casalinga rimediata nello scorso turno contro la capolista Bressanone.

La formazione allenata da Luigi Passino, nel quale militano gli ex Bruno Brzic ed Umberto Bronzo, oltre che atleti di spessore come Valerio Sampaolo, Damir Halilkovic, ed il capitano Facundo Querin, dopo la Coppa Italia conquistata nella precedente stagione si è ulteriormente rafforzata con gli arrivi del centrale Josip Grbavac, dei terzini Srdan Mijatovic e Rodolfo Malandrin De Oliveira, e del pivot Enrico Aldini, ed è pertanto team assolutamente da rispettare per il coach Vito Fovio: “Ci apprestiamo ad affrontare una partita molto importante in chiave Play-Off, contro una diretta concorrente forte, attrezzata per vincere e desiderosa di riscattare la sconfitta di sabato scorso. Noi stiamo recuperando la forma dopo i tanti impegni ravvicinati delle ultime settimane, sperando di esserci tutti, e siamo fortemente motivati a conquistare due punti che sarebbero fondamentali per il nostro cammino, consapevoli di poter contare anche sul sostegno dei nostri tifosi”.

Ad arbitrare la gara, che sarà trasmessa in diretta streaming gratuita sul portale ElevenSports, saranno i sig.ri Alex Passeri e Stefano Rinaldi, coadiuvati dal Commissario Leandro Pietraforte.

Il quadro completo della 13^ giornata: Siracusa-Conversano, Sidea Group Junior Fasano-Sassari, Bolzano-Fondi, Carpi-Campus Italia, Pressano-Romagna, Bressanone-Merano. Riposerà il Cassano Magnago.

Fasano, 1° dicembre 2022.