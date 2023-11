Pallamano A/Gold: Fasano recupera a Bolzano, è una prova del 9

Per il recupero della 7a giornata della Serie A Gold 2023/24, la Sidea Group Junior Fasano sarà impegnata alle 19 di domani, mercoledì 15 novembre, in casa dell’SSV Bozen.

Il team biancorosso è finora l’unico a conservare ancora l’imbattibilità stagionale, con il Sassari unica compagine a strappare un punto a una squadra che ha vinto le altre sei gare disputate, dimostrando di avere un’ottima condizione psico-fisica.

Per tale ragione, e anche per la forza della rosa allenata da Mario Sporcic, non si preannuncia certamente un impegno semplice per il club guidato da Vito Fovio, che dichiara: “Sarà una trasferta difficile e complicata, dovendo affrontare a domicilio un gruppo in stato di forma invidiabile, quadrato e capace di esprimere una pallamano eccellente. In ogni caso per noi è una sorta di prova del nove, un test che potrà rivelare le nostre reali potenzialità, e pertanto proveremo a portare a casa l’intera posta in palio”.

La partita, terza delle quattro in programma nello spazio di undici giorni (sia per Fasano che per Bolzano), sarà arbitrata dai sig,ri Marcello Carrino e Stefano Pellegrino (commissario Giovanni Cropanise), e sarà trasmessa gratuitamente in diretta streaming sul portale Pallamano TV al link https://www.youtube.com/watch?v=3jlN_QAK9Ig .​



