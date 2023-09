Pallamano A/Gold: Fasano, a Carpi la prima trasferta stagionale

Sarà il PalaVallauri di Carpi la sede della prima trasferta della Serie A Gold 2023/24 dei campioni d’Italia in carica della Sidea Group Junior Fasano, che alle 19 di sabato prossimo, 16 settembre, affronteranno la locale compagine nel match valido per 2^ giornata di campionato.

La formazione emiliana, allenata da Davide Serafini, ha perso all’esordio a Sassari per 40-23, ma tra le mura amiche Jan Jurina e compagni cercheranno preziosi punti salvezza, pertanto non si prospetta certamente una gara semplice per il team capitanato da Flavio Messina, sabato scorso vittorioso sulla Macagi Cingoli per 37-35.

La squadra biancazzurra punta in ogni caso al bottino pieno, e si è soffermata particolarmente in settimana sugli aspetti meno positivi del precedente incontro, come si evince anche dalle parole di coach Vito Fovio: “Abbiamo lavorato molto in questi giorni su quanto non è andato bene sabato, ed ora dobbiamo mettere in pratica quello per cui ci siamo preparati. Il processo di crescita passa principalmente per le partite, e pur consapevoli di quanto il Carpi possa essere avversario complicato, soprattutto al PalaVallauri, scenderemo in campo con l’intento di ottenere l’intera posta in palio”.

L’incontro, che sarà trasmesso gratuitamente in diretta streaming sul canale Youtube PallamanoTV (https://youtu.be/zEAK-o-FEz4), sarà arbitrato dalle sig.re Gianna Stella Merisi ed Andrea Alejandra Pepe (con il commisario Valter Fabbian).

Completano il quadro del 2° turno le partite Teamnetwork Albatri-Raimond Ego Sassari, Secchia Rubiera-Cassano Magnago, Macagi Cingoli-Bozen e Conversano-Sparer Eppan. Si è già disputata Bozen-Pressano (31-24), mentre è rinviata al 4/10 Alperia Black Devils-Trieste, con le modifiche al calendario giunte a causa degli impegni in European Cup delle due alto-atesine.

