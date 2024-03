Pallamano A/Gold, Conversano: Roscino ‘Sette finali fino alla fine’

Sette partite al termine della stagione regolare. Sette finali per il Conversano, chiamato agli straordinari in questo finale di stagione in si gioca il tutto per tutto per centrare un posto nei play-off scudetto.

Un solo punto separa i biancoverdi dalla quarta posizione, la prima utile per entrare nel ranking delle semifinali, con tanta consapevolezza che, nonostante la stagione altamente sfortunata in termini di infortuni (ai lungodegenti Di Giandomenico e Iachemet si è aggiunto anche David Glicic uscito anzitempo dalla gara di Brixen), la squadra ha sempre saputo reagire nel migliore dei modi nei momenti di difficoltà sfoggiando prestazioni maiuscole specialmente contro le prime della classe (vedi Bressanone, Bolzano, Merano, tutte sconfitte al Pala San Giacomo).

Da tale consapevolezza della propria forza bisogna trarre le energie per questo finale di stagione, estremamente equilibrato sia nelle zone alte che in quelle basse della classifica dove tutto è ancora aperto ad ogni scenario.

La prima finale si gioca sabato a Cingoli, vera e propria mina vagante del campionato, squadra capace di infastidire non poco tutte le corazzate della competizione: inizia un altro mini girone in cui tutti partono da zero.

“C’è tanto equilibrio al vertice – dichiara il presidente Peppino Roscino -. queste ultime partite ogni squadra potrebbe commettere un passo falso che significherebbe perdere posizioni importanti. Dobbiamo andare avanti a testa alta, non guardare indietro alle sconfitte e agli infortuni, ma concentrarci sulle prossime gare che per noi saranno tutte finali nelle quali daremo il massimo per centrare l’obiettivo minimo che ci era stato negato illegittimamente la passata stagione. Abbiamo un roster attrezzato per sopperire anche alle assenze, mi aspetto una grande prova dai ragazzi”.

Appuntamento per i sostenitori biancoverdi e per tutti gli appassionati di pallamano è domani sera, sabato 9 marzo, alle ore 18.00 con la diretta streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Giuoco Handball raggiungibile tramite la pagina www.pallamano.tv.

